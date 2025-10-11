Großbrand in Münsing: Zimmerei in Vollbrand, Millionenschaden, keine Verletzten

In der Nacht auf Samstag, den 11. Oktober 2025, ereignete sich in Münsing ein schwerer Brand in einer Zimmerei. Das betroffene Gebäude befindet sich in einem Gebäudeblock mit mehreren Wohnhäusern. Alle Anwohner konnten von den Einsatzkräften rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Glücklicherweise gab es nach aktuellem Stand keine Verletzten, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Millionen Euro. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Brandausbruch und Einsatz der Rettungskräfte

Gegen 2.30 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle Oberland und der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Notrufe ein. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei trafen zeitnah am Brandort in der Hauptstraße in Münsing ein. Zu diesem Zeitpunkt stand die betroffene Zimmerei bereits voll in Flammen. Die angrenzenden Wohnhäuser wurden evakuiert, und alle Anwohner in Sicherheit gebracht.

Schäden und Betreuung der Anwohner

Die Feuerwehr konnte das Feuer bis in die frühen Morgenstunden kontrollieren, jedoch brannte die Schreinerei komplett nieder. Teile eines angrenzenden Hofs wurden ebenfalls beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten wurden die evakuierten Bewohner durch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und die Feuerwehr betreut. In enger Abstimmung mit dem Bürgermeister wurden sie vorübergehend in der Umgebung untergebracht.

Ermittlungen zur Brandursache

Bereits vor Ort führte die Polizeiinspektion Wolfratshausen die ersten Maßnahmen durch. Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm noch in der Nacht der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim. Am Samstagmorgen setzten Experten der Branddelikte-Kommission und der Spurensicherung ihre Untersuchungen fort. Derzeit können noch keine konkreten Aussagen zur Ursache des Feuers getroffen werden, die Ermittlungen dauern an.