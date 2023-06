Großbrand in NRW – zwei Feuerwehrleute offenbar tot

In Sankt Augustin im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis sind am Sonntag offenbar zwei Feuerwehrleute bei einem Großeinsatz ums Leben gekommen. Beide würden noch vermisst, man müsse aber „leider vom Schlimmsten ausgehen“, sagte Bürgermeister Max Leitterstorf. „Es ist möglicherweise der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin.“

Feuerwehr, über dts Nachrichtenagentur

Es handele sich bei den Vermissten um „erfahrene Feuerwehrleute“, einen Mann und eine Frau. Die betroffene Einheit wurde zunächst außer Dienst gestellt – überörtliche Einheiten aus anderen Kommunen übernahmen die Durchführung der Löscharbeiten. Insgesamt gibt es dem Bürgermeister zufolge neben den Vermissten elf leicht verletzte Personen, davon wurden fünf zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Unter den Verletzten befinden sich zehn Einsatzkräfte. Das Feuer war am Sonntagvormittag in einem Motorradgeschäft ausgebrochen, später kam es zu mehreren Verpuffungen. Die Brandursache war zunächst unklar. Insgesamt waren bei der Löschaktion über 200 Kräfte im Einsatz.