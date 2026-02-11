Großbrand in Pfatter: Leerstehender Hühnerstall in Flammen, B 8 gesperrt

In Pfatter, Landkreis Regensburg, kommt es zu einem Großbrand in einem landwirtschaftlichen Gebäude. Ein leerstehender Hühnerstall steht in Vollbrand, doch laut ersten Informationen sind keine Menschen oder Tiere betroffen. Die Polizeiinspektion Wörth an der Donau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Massive Rauchentwicklung: Anwohner gewarnt

Der Brand wurde am heutigen Mittwoch, 11. Februar, gegen 11 Uhr im Maiszanter Weg gemeldet. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um sich vor dem Rauch zu schützen.

Komplette Sperrung der B 8 bei Pfatter

Wegen des Einsatzes ist die B 8 bei Pfatter derzeit komplett gesperrt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, und die Löscharbeiten sind in vollem Gange.

Unklare Brandursache

Die Ursache des Feuers sowie die Höhe des Schadens sind bislang unbekannt. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um den Vorfall weiter aufzuklären.