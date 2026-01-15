Großbrand in Pfofeld: Einfamilienhaus in Thannhausen unbewohnbar – Ermittlungen zur Brandursache laufen

Am Mittwochnachmittag, dem 14. Januar 2026, brach in einem Einfamilienhaus in Pfofeld, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, ein Brand aus. Glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt.

Dachstuhlbrand in Thannhausen

Ein Zeuge alarmierte um 15:20 Uhr die Einsatzkräfte über Notruf, nachdem der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Gemeindeteil Thannhausen in Flammen stand. Bei Ankunft von Polizei und Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Einsatz mehrerer Feuerwehren

Feuerwehrmänner aus mehreren umliegenden Gemeinden arbeiteten gemeinsam, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Nach der Löschung des Feuers musste der Dachstuhl mithilfe von schwerem Gerät abgetragen werden, um letzte Glutnester zu bekämpfen.

Ermittlungen zur Brandursache

Zwar blieb glücklicherweise niemand verletzt, doch das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden dürfte vermutlich im sechsstelligen Bereich liegen, jedoch lässt sich die genaue Höhe noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt nun die Brandursache. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen könnte ein Holzofen der Grund für das Feuer gewesen sein.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl