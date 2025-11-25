Newsletter
Großbrand in Plattling zerstört Einfamilienhaus – Ursache noch unklar, Bewohner in Sicherheit
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Montag auf Dienstag, dem 25. November 2025, brach gegen 02:25 Uhr ein Feuer in einem freistehenden Einfamilienhaus in Schilthorn, Plattling, im Landkreis Deggendorf aus. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch ungeklärt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag.

Schnelles Ausbreiten des Feuers

Das Feuer brach mutmaßlich auf der zur Garage gewandten Hausseite der Fassade aus und erfasste das in Holzständerbauweise errichtete Gebäude schnell, sodass letztendlich Dach und Garage vollständig zerstört wurden. Aufgrund der Schäden ist das Anwesen momentan unbewohnbar.

Bewohner in Sicherheit

Die beiden 65- und 60-jährigen Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig, konnten die Feuerwehr alarmieren und das Gebäude unverletzt verlassen.

Großeinsatz der Feuerwehr

Insgesamt 83 Einsatzkräfte der umliegenden Wehren waren an der Brandbekämpfung beteiligt. Nach dem polizeilichen Erstzugriff durch Beamte der PI Plattling übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Klärung der noch offenen Brandursache.

Veröffentlicht am 25.11.2025, 06:25 Uhr.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel