Großbrand in Vilshofen: Carport und Fahrzeuge zerstört, hoher Sachschaden, niemand verletzt

Am Sonntag, den 28. Dezember 2025, kam es in der Allinger Straße in Vilshofen an der Donau zu einem verheerenden Brand. Gegen 12:45 Uhr bemerkte die 63-jährige Bewohnerin eines Anwesens, dass der Carport sowie mehrere darin abgestellte Fahrzeuge in Flammen standen. Die Frau und ihr Ehemann konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor das Feuer auf das Wohnhaus übergriff.

Feuerwehr im Großeinsatz

Trotz des intensiven Einsatzes mehrerer Feuerwehren aus Vilshofen, Zeitlarn, Aunkirchen, Alkofen und Neustift wurden der Carport und die dort geparkten Fahrzeuge vollständig zerstört. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte zwar verhindert werden, dennoch erlitt das Gebäude erhebliche Schäden am Dachstuhl und der Fassade, wodurch es momentan unbewohnbar ist.

Schadenshöhe und Brandursache

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Personen kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

Veröffentlicht: 28.12.2025, 16:38 Uhr