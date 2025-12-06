Newsletter
Samstag, Dezember 6, 2025
12.1 C
London
type here...
Subscribe
Großbrand in Woringen: Anbau und Garage beschädigt, 45.000 Euro Schaden, keine Verletzten
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großbrand in Woringen: Anbau und Garage beschädigt, 45.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Vormittag des 6. Dezember 2025 rückten mehrere Feuerwehreinheiten zu einem Einsatz in Woringen aus. Am Anbau einer Garage, die an ein Einfamilienhaus grenzt, war ein Feuer ausgebrochen und drohte auf das Wohnhaus überzugreifen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes erfolgreich verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 45.000 Euro.

Ursache des Feuers vermutet

Es wird vermutet, dass sich der Inhalt der im Anbau aufbewahrten Mülltonnen entzündete und so das Feuer verursachte. Erfreulicherweise gab es keine Verletzten bei dem Vorfall.

Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort waren neben der Polizei die freiwilligen Feuerwehren aus Woringen, Bad Grönenbach und Memmingen, sowie ein Rettungswagen der Malteser im Einsatz, um die Lage zu kontrollieren.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

0
Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Explosion und Vollbrand in Wohnhaus in Chamerau: Zwei Verletzte, Ermittlungen laufen

0
CHAMERAU, LKR. CHAM. In Chamerau ereignete sich heute Vormittag...
Augsburg Stadt

Auch in Augsburg: Bundesweite Schülerproteste gegen Wehrdienst

0
Auch in Augsburg versammelten sich am Freitagmorgen Schüler, um...

Neueste Artikel