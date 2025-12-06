Großbrand in Woringen: Anbau und Garage beschädigt, 45.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Am Vormittag des 6. Dezember 2025 rückten mehrere Feuerwehreinheiten zu einem Einsatz in Woringen aus. Am Anbau einer Garage, die an ein Einfamilienhaus grenzt, war ein Feuer ausgebrochen und drohte auf das Wohnhaus überzugreifen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes erfolgreich verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 45.000 Euro.

Ursache des Feuers vermutet

Es wird vermutet, dass sich der Inhalt der im Anbau aufbewahrten Mülltonnen entzündete und so das Feuer verursachte. Erfreulicherweise gab es keine Verletzten bei dem Vorfall.

Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort waren neben der Polizei die freiwilligen Feuerwehren aus Woringen, Bad Grönenbach und Memmingen, sowie ein Rettungswagen der Malteser im Einsatz, um die Lage zu kontrollieren.