Großbrand zerstört Dachstuhl in Röthenbach – Keine Verletzten, erheblicher Sachschaden

In Röthenbach kam es am Samstagmorgen, den 27. Dezember 2025, zu einem Brand in der Bahnhofstraße. Gegen 03:50 Uhr wurden Nachbarn durch Brandgeruch und Brandgeräusche alarmiert und riefen die Feuerwehr.

Gebäudekomplex in Vollbrand

Durch dichten Nebel war ein Feuerschein über dem Dachstuhl zu erkennen, der bei Eintreffen der Feuerwehr bereits nahezu in Vollbrand stand. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt.

Schaden in sechsstelliger Höhe

Neben umliegenden Feuerwehren sorgte ein Großaufgebot dafür, dass benachbarte Gebäude nicht betroffen waren. Dennoch entstand am betroffenen Gebäudekomplex ein erheblicher Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Bis auf Weiteres ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar, und die Anwohner wurden vorübergehend in der Festhalle der Gemeinde oder privat untergebracht.

Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet

Die Polizeiinspektion Lindenberg im Allgäu und der Kriminaldauerdienst Memmingen haben die ersten Ermittlungen übernommen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die weiteren Untersuchungen zur Klärung der Brandursache führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Lindau.