Freitag, Oktober 31, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großbritannien: Prinz Andrew führt royalen Titel nicht mehr

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Prinz Andrew, Bruder des britischen Königs Charles III, wird künftig seinen Prinzen-Titel nicht mehr führen. Das teilte der Buckingham Palace am Donnerstagabend mit.

Großbritannien: Prinz Andrew Führt Royalen Titel Nicht MehrBuckingham Palace (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Nach Gesprächen mit dem König und meiner unmittelbaren und weiteren Familie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die anhaltenden Anschuldigungen gegen mich die Arbeit Seiner Majestät und der Königsfamilie beeinträchtigen”, heißt es in einer Erklärung von Prinz Andrew. Er weise die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurück.

“Ich stehe zu meiner Entscheidung von vor fünf Jahren, mich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen”, heißt es in der Mitteilung weiter. “Mit Zustimmung Seiner Majestät sind wir der Meinung, dass ich nun einen Schritt weiter gehen muss. Ich werde daher meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht mehr führen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel