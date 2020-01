Große Ehre für FCA-Profi Iago: Der 22-jährige Linksverteidiger wurde für die brasilianische U23-Nationalmannschaft nominiert, die ab Mitte Januar in Kolumbien am Südamerikanischen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio teilnimmt.

„Iago hat sich diese Nominierung besonders durch seine starken Leistungen vor der Winterpause verdient“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. „Wir freuen uns für ihn, denn es ist eine große Ehre, ein solches Turnier für die brasilianische Nationalmannschaft bestreiten zu können. Wir wünschen ihm viel Erfolg und würden uns freuen, wenn er mit einer erfolgreichen Olympia-Qualifikation nach Augsburg zurückkehrt.“

„Diese Nominierung ist ein großer Karriereschritt für Iago, über den wir uns freuen. Zwar wird er uns in den ersten Spielen nach der Winterpause fehlen, doch wir sind auf der Position sehr gut aufgestellt, so dass wir sein Fehlen auffangen werden“, sagt FCA-Trainer Martin Schmidt.

Ziel: Qualifikation für Olympia

Mit der Selecao hat Iago die Chance, einen von zwei Plätzen für die Olympischen Spiele im Sommer zu erspielen. Aus Europa sind neben Deutschland bereits U21-Europameister Spanien sowie Frankreich und Rumänien für die Olympischen Spiele in Japan qualifiziert.

Das Südamerikanische Qualifikationsturnier läuft von Samstag, 18. Januar, bis Sonntag, 9. Februar. Im ersten Spiel (Sonntag, 19. Januar) treffen Iago und Brasilien auf Peru, später bekommt es die Selecao mit Uruguay (22. Januar), Bolivien (28. Januar) und Paraguay (31. Januar) zu tun.

Restliches Team startet in die Vorbereitung

Der FC Augsburg hat am Samstag die Vorbereitung auf die Rückrunde, die für den FCA am Samstag, 18. Januar, (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund beginnt, aufgenommen. In einer Einheit auf dem Trainingsplätzen an der WWK ARENA hatten die FCA-Profis nach individuellen Trainingsplänen über den Jahreswechsel nun erstmals wieder den Ball am Fuß.

Auch die vor der Winterpause verletzten Spieler wie Alfred Finnbogason, Marek Suchy, Carlos Gruezo, Felix Götze, Raphael Framberger, der noch individuell arbeitete, waren mit von der Partie. Es fehlten lediglich Maurice Malone und Reece Oxford, die beide erkältet sind. Ebenfalls nicht mit dabei war der Brasilianer Iago, nachdem dieser für die U23-Auswahl seines Landes nominiert worden war und in Kolumbien am Südamerikanischen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio teilnehmen wird.

Trainingslager auf Malta

Nach dem Trainingsauftakt am Samstag reist die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt bereits am Sonntag in ein einwöchiges Trainingslager auf die Mittelmeerinsel Malta. Dort wird sich das Team bis einschließlich Samstag, 11. Januar, auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Im Rahmen des Trainingslagers wird der FCA auch zwei Testspiele bestreiten. Am Donnerstag, 9. Januar, (15.00 Uhr) testet der FCA zunächst gegen den maltesischen Klub Hibernians FC, ehe es am Tag darauf (15.00 Uhr) gegen den belgischen Erstligisten Cercle Brügge geht. Beide Testspiele finden im maltesischen Nationalstadion Ta‘ Qali-Stadion.