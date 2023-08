Große Enttäuschung beim TSV Rain – Aus in der ersten Pokalrunde bei klassentieferem TSV Aindling

Der TSV Rain scheidet bereits in der 1. Runde des Totopokals nach der 0:2-Niederlage beim Landesligisten TSV Aindling aus. In der zweiten Halbzeit mussten die Blumenstädter ab der 52. Minute in Unterzahl spielen und schafften es dadurch nicht, den 0:1-Rückstand aufzuholen, trotz leidenschaftlichem Kampf bis zum Schlusspfiff.

Zu Beginn entwickelte sich ein zähes Spiel, doch nach 13 Minuten unternahm Eugen Belousow einen Versuch aus der Distanz, verfehlte jedoch das Tor des TSV Aindling deutlich. Nur sechs Minuten später köpfte Julian Bosch aus acht Metern Entfernung nur knapp am Tor der Gastgeber vorbei. Die Rainer Abwehr agierte weiterhin souverän und ließ den Stürmern des Landesligisten keine Chance, sich dem Tor zu nähern. Die größte Tormöglichkeit im ersten Abschnitt hatte Zoran Angelo Dimitrijevic, der aus kurzer Distanz das Tor nur um Haaresbreite verfehlte. Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Gastgeber doch noch zu ihrer ersten Tormöglichkeit im ersten Durchgang, als Fatlum Talla mit einem Freistoß aus 17 Meter am gut aufgelegten Rainer Torwart Vincent Uder scheiterte. So wurden die Seiten torlos gewechselt.

Sieben Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da trat Matej Rados an der Mittellinie seinem Gegenspieler ungeschickt und unabsichtlich in den Rücken. Da er schon verwarnt war, schickte Schiedsrichter Hendrik den Übeltäter mit Gelb-Rot vom Platz. Die entstehende Unordnung in der Gästeabwehr nutzten die Aindlinger bereits zwei Minuten später aus: Fatlum Talla kam am langen Pfosten ungehindert zum Schuss und netzte zur überraschenden Führung für den Landesligisten ein. Langsam stabilisierte sich der Bayernligist wieder. Nach den Einwechslungen von Tim Härtel, Bosko Trivic und Garbiel Hasenbichler zog das Tempo merklich an und die Hausherren hatten einige gefährlich Situationen zu überstehen. Julian Bosch hatte 10. Minuten vor Spielende das Remis auf dem Fuß, doch sein Schuss aus 14. Meter lenkte der Aindlinger Schlussmann mit den Fingerspitzen an die Querlatte. In der Nachspielzeit warf der dezimierte Bayernligist alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen. Doch in der 91. Minute machte Antonio Mlakic mit seinem Treffer zum 2:0 für Aindling alles klar und besiegelte das Aus des TSV Rain im Pokal.

Die Enttäuschung bei den Blumenstädtern über das Ausscheiden aus dem Pokal war spürbar, jedoch können sie sich nun voll und ganz auf die Bayernliga konzentrieren. Bereits am kommenden Freitag steht das Spiel gegen den FC Ismaning im Georg-Weber-Stadion an, bei dem der TSV Rain wieder auf Erfolgskurs zurückkehren möchte. Anpfiff der interessanten Partie ist um 18:30 Uhr.

„Im Hinblick auf die kommenden englischen Wochen sind wir mit einer ganz jungen Mannschaft ins Spiel gegangen. Dementsprechend sind wir eigentlich gut ins Spiel gekommen, doch der letzte Punch hat gefehlt. Wir waren im ersten Abschnitt das bessere Team mit deutlich mehr Torchancen als der Gegner. Die merkwürdige Schiedsrichterentscheidung in der zweiten Halbzeit, mit der Gelb-Roten Karte für Matej, machte uns das Leben schwer. Im Vergleich zum Spiel am Sonntag, wo sich die Garchinger alles erlauben konnten, fehlt mir jedes Verständnis für diese Entscheidung. Doch auch danach mit einem Spieler weniger machten wir weiterhin Druck und hatten die besseren Torabschlüsse. Es ist bitter, dass sich meine Mannschaft nicht belohnen konnte, doch nun konzentrieren wir uns auf den Ligaalltag,“ analysierte Rains Chefanweiser Tjark Danneman das Pokalspiel.

TSV Aindling: Robin Scheurer, Patrick Stoll, Tobias Wiesmüller, Noah Menhart (46. Florian Kronthaler) (60. Jonas Müller), David Burghart, Florian Hanreich, Anton Schöttl (90. Simon Schön), Benjamin Woltmann, Antonio Mlakic, Markus Lohner (79. Dominic Robinson), Fatlum Talla (83. Matthias Schuster) – Trainer: Christian Adrianowytsch

TSV Rain: Vincent Uder, Jannik Schuster, Julian Bosch, Noah Yalu, Benedikt Bottenschein (70. Benjamin Krist), Matej Rados, Philippe Bauer (73. Tim Härtel), Lukas Müller (46. Michael Senger), Eugen Belousow (68. Bosko Trivic), Zoran Angelo Dimitrijevic (73. Gabriel Hasenbichler), Erduart Rushiti – Trainer: Tjark Dannemann

Schiedsrichter: Hendrik Hufnagel (Ingolstadt)

Zuschauer: 202

Tore: 1:0 Fatlum Talla (54.), 2:0 Antonio Mlakic (90.+1)

Gelb-Rot: Matej Rados (52./TSV Rain