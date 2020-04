Große Geschäfte in Bayern können ab sofort wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken. Zuvor hatte Bayerns höchstes Verwaltungsgericht das von der Staatsregierung in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärt. Die Richter sahen das wegen der Ungleichbehandlung mit kleineren Läden als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Montag mitgeteilt hatte.

In vielen bayrischen Städten öffneten am Montag gut 80 Prozent der Geschäfte darunter Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Heinrich Altenbuchner, Buchhändler «Endlich den Laden wieder aufsperren. Endlich mich mit den Leuten wieder unterhalten. endlich wieder Bücher empfehlen können» Cornelia Kleinschmidt, Souvenirladen «Wenn wer kommt, ist gut. Wir hoffen, dass die Regensburger wieder in die Stadt gehen und den Geschäften treu bleiben. Und dann schauen wir einfach und lassen uns überraschen.» Dieter Selmair, Spielzeughändler «Wir haben ein Hygiene-Konzept erstellt und haben das jetzt verteilt letztendlich so, dass wir es auch nachweisen können. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles gemacht haben. Mitarbeiterschulungen haben wir gemacht für Hygiene. Ja das ist so einiges unserer Vorbereitungen gewesen. Haben wir gerne gemacht, weil wir uns wirklich freuen, dass es wieder los geht.» Für alle Läden gelten strenge Corona-Regelungen wie Maskenpflicht oder Abstandhalten und Begrenzung der Kundenanzahl im Geschäft.