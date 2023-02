Große Mehrheit glaubt nicht an Ende des Ukraine-Krieges 2023

Eine große Mehrheit (79 Prozent) der Deutschen glaubt nicht an ein Ende des Ukraine-Krieges in diesem Jahr. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Nur 18 Prozent der Bundesbürger glauben demnach, dass der Krieg in diesem Jahr beendet wird.

Russisches Kriegsgerät, MOD, über dts Nachrichtenagentur

74 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin „ausschließlich auf einen militärischen Sieg“ setzt. Wie bereits im März 2022 glaubt nur eine Minderheit (22 Prozent), dass Putin prinzipiell an einer Beendigung des Krieges durch eine Verhandlungslösung interessiert ist. Nur 14 Prozent der Bundesbürger gehen davon aus, dass die Krim nach einem Ende des Krieges irgendwann wieder zur Ukraine gehören wird.

80 Prozent glauben das nicht. Russland hatte die Halbinsel bereits im Jahr 2014 eingenommen. Wie in der vergangenen Woche spricht sich auch nur eine Minderheit der Befragten (23 Prozent) für eine Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine aus. Die große Mehrheit (71 Prozent) lehnt dies weiterhin ab.

Die Daten für die Umfrage wurden vom 17. bis 20. Februar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.007 Befragte.