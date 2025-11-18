Große Menge Heroin auf A3 bei Passau gefunden: Verdächtige in Haft

BAB A3, Passau. Bei einer gezielten Kontrolle am Sonntag, dem 16. November 2025, gelang es den Schleierfahndern der Grenzpolizeiinspektion, eine erhebliche Menge Heroin sicherzustellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kontrolle auf der BAB A3: Heroin im Porsche entdeckt

Am Sonntagnachmittag gegen 14:40 Uhr hielten Fahnder einen Porsche an, der auf der BAB A3 in das Land einreiste. Bei der Überprüfung der zwei Insassen, einer 29-jährigen Deutschen und einem 41-jährigen Türken, stießen die Beamten auf eine vierstellige Bargeldsumme. Zudem fanden sie in einer im Fahrzeug versteckten Schachtel rund drei Kilogramm Heroin. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis besaß und unter Drogeneinfluss stand. Beide Verdächtigen wurden wegen des Verdachts auf illegalen Betäubungsmittelimport in bedeutender Menge vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Haftbefehle erlassen: Tatverdächtige in U-Haft

Am Montag, den 17. November 2025, wurden die beiden Tatverdächtigen dem Amtsgericht vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehle, die daraufhin erlassen wurden. Beide Personen wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.