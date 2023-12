Große Moral wird nicht belohnt | Augsburger Panther verlieren torreiches Spiel in Berlin knapp

Die Augsburger Panther bewiesen beim Auswärtsspiel in Berlin große Moral. Am Ende sollte es für den AEV aber nicht für Punkte reichen. Ärgerlich, da man die Eisbären durch eigene Strafzeiten erst auf die Siegerstraße gestellt hatte.

Für die Augsburger Panther ging es in Berlin in den Spielemarathon um die Feiertage. Beim Tabellenzweiten erwischte der AEV den besseren Start und ging durch einen von Hanke schnell eingeleiteten Angriff durch Collins in Führung (6.). Augsburg hätte nachlegen können, ließ aber einige gute Gelegenheiten ungenützt verstreichen. Die Eisbären erst zum Ende des Drittels und dank Augsburger Unterstützung besser ins Spiel und im Powerplay zum Ausgleich. Noebels war für die Hauptstädter erfolgreich (16.). Weil sie nur eine Minute später bereits wieder mit einem Mann agieren konnten, bot sich die Chance auf die Führung, diese nützten sie dann durch Cormier auch.

Berlin kontert Augsburger Aufholjagd

Nach dem ersten Seitenwechsel waren es die Fuggerstädter, die nur zaghaft zurück ins Spiel fanden, die Tore machten zunächst weiter die Hausherren. Müller war mit einem Schuss von der blauen Linie erfolgreich (30.). Augsburg zeigte auch an diesem Abend große Moral und gab sich nicht geschlagen. Erneut war es Collins der den AEV auf einen Treffer heranbringen konnte (33.). Weil Karjalainen nur 49 Sekunden später im Nachschuss das 3:3 gelingen sollte, lag tatsächlich eine vorweihnachtliche Überraschung in der Luft. Diese besondere „Berliner Luft“ hielt aber nicht lange an. Noch zweimal stand Boychuk goldrichtig, um die Scheibe an Keller vorbei zur erneut deutlichen EHC-Führung abzufälschen.

Wie würde Augsburg nun reagieren? Spätestens als Descheneau kurz nach der zweiten Pause auf 6:3 stellte, schien die Partie gelaufen. Die Panther aber bissen sich nochmals fest. Hildebrand hatte einen Sezemsky-Schuss nicht zu fassen bekommen, Soramies netzte ein (55.). Die Schwaben waren noch nicht geschlagen, Tosto brachte sie kurz vor dem Ende nochmals auf einen Treffer heran. Bei diesem 5:6 sollte es schließlich bleiben, die Augsburger Panther können sich nicht für eine doppelte Aufholjagd belohnen. Da Nürnberg im Kellerduell Schlusslicht Iserlohn mit 3:0 schlagen konnte, rutscht der AEV auf den vorletzten Platz ab. Die nächste Chance, den Vorsprung von aktuell sechs Punkten auf den Abstiegsrang auszubauen, besteht am Samstag gegen die Kölner Haie (19 Uhr).