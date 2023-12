Große Ölverschmutzung in der Paar – Ursache in Ottmaring gefunden

Am gestrigen Sonntagmorgen meldete eine Spaziergängerin telefonisch, dass es auf der Paar bei Hügelshart einen deutlich sichtbaren Ölfilm gibt. Die Feuerwehren Hügelshart und Rederzhausen wurden verständigt. Auch sie bemerkten eine große Ölverschmutzung.

Man hat eine große Menge Öl auf der Paar entdeckt und mehrere Ölsperren errichtet.

Man hat die Ursache in Ottmaring gefunden. Die Paar trat aufgrund von Hochwasser über und gelangte über einen Abflussschacht in den Heizungskeller eines Wohnhauses. Der Heizöltank vor Ort wurde überflutet, wodurch das Wasser zusammen mit dem Heizöl über einen Kanal in die angrenzende Paar gedrückt wurde.

Zur Entleerung des Kellers musste eine Kanalreinigungsfirma hinzugezogen werden. Eine Verdichtungsblase wurde am Kanal platziert, um den Zufluss zu stoppen.

Es scheint, dass eine große Menge Heizöl in die Paar gelangte. Das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt Aichach-Friedberg wurden informiert. Wasserproben wurden entnommen. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht abzuschätzen.