Am 24.01.2023 fanden Schüler der Mittelschule auf dem Schul-/Sportgelände mehrere kleine Päckchen mit weißem Pulver. Eine Untersuchung der Substanzen ergab, dass es sich um Amphetamin handelte.

Aus diesem Grund wurde die Polizeiinspektion Rain von der Schulleitung der Mittelschule gebeten, eine Sicherheitsbegehung durchzuführen. Mit Zustimmung der Dienststellenleitung wurde diesem Wunsch entsprochen und eine Sicherheitsbegehung am Vormittag des 02.02.2023 durchgeführt. Zunächst wurde mit Zuhilfenahme eines Diensthundes der Außenbereich des Schulgeländes abgesucht.

Im Anschluss wurde die Begehung ins Gebäudeinnere verlegt, unter anderem auch in die Sporthalle. In einer Umkleidekabine zeigte der Diensthund dann auch Betäubungsmittel an.

Tatsächlich konnte in einer Umhängetasche eines Schülers Marihuana aufgefunden werden. Der hinzugezogene Schüler räumte sowohl den Besitz, wie auch den Handel mit Betäubungsmitteln am Schulgelände ein. Daraufhin wurde die Staatsanwaltschaft Augsburg über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Diese ordnete eine Wohnungsdurchsuchung beim Beschuldigten an, in deren Verlauf weiteres Betäubungsmittel aufgefunden und Sichergestellt wurde. Im Laufe weiterer polizeilicher Ermittlungen konnten insgesamt zwei Schüler als Dealer überführt werden.

