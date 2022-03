Große Trauer um Augsburger TV-Moderatorin: Silvia Laubenbacher (56) gestorben

Die gebürtige Augsburger TV-Moderatorin Silvia Laubenbacher ist tot. Sie wurde nur 56 Jahr alt.









Seit 2014 kämpfte Laubenbacher gegen ihre Brustkrebserkrankung. Wie verschiedene Medien berichten, ist die Moderatorin in der vergangenen Nacht in ihrer Wohnung in München im Kreise ihrer Familie verstorben. Sie war mit dem TV-Moderator Percy Hoven (57) verheiratet und hinterlässt zwei erwachsene Kinder.

Von 1999 bis 2009 moderierte Laubenbacher das Magazins „SAM“ auf ProSieben. Außerdem arbeitete sie für den Shoppingsender QVC und Augsburg TV. Begonnen hat Laubenbacher ihre Moderatoren-Karriere beim Radio, unter anderem bei RT1 und Radio Kö.