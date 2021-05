Großeinsatz | Bewaffneter Mann gibt sich in Ichenhausen als Polizist aus

Am späten Nachmittag des 01.05.2021 erhielt die Polizei Günzburg den Anruf einer Tankstellenmitarbeiterin aus Ichenhausen, die mitteilte, dass soeben ein augenscheinlich angetrunkener Mann mit einer Pistole in der Tankstelle gewesen sei, der sich als „Polizeibeamter“ ausgegeben hätte.

Zu einer Bedrohung mittels der Waffe sei es nicht gekommen. Im Anschluss habe er sich in ein fremdes Auto gesetzt und den Fahrer gebeten, ihn nach Hause zu fahren, der ihn kurz darauf wieder aus dem Auto geworfen habe. Durch ein Großaufgebot an Polizeikräften konnte der verwirrte 37-jährige Mann, der offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, in Ichenhausen angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Bei ihm wurde eine ungeladene Schreckschusswaffe aufgefunden.

Der Täter musste im Anschluss durch die Polizei im Bezirkskrankenhaus Günzburg untergebracht werden. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Amtsanmaßung sowie wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz.

