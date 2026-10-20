Polizeieinsatz in Aindling beendet: Mann in Fachklinik gebracht

Der größere Polizeieinsatz in Aindling am Dienstagnachmittag (20. Oktober) ist beendet. Auslöser war nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ein Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt.

Der Einsatz im Bereich Eichengrund hatte gegen 15.15 Uhr begonnen. Zahlreiche Polizeikräfte sowie der Rettungsdienst waren vor Ort. Gegen 18 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Nach Angaben der Polizei wird der betroffene Mann in eine Fachklinik gebracht.

Rund 15 Polizeikräfte in Aindling im Einsatz

Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, waren nach ihren Informationen rund 15 Polizeikräfte sowie vorsorglich zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Auch nach dem offiziellen Einsatzende befanden sich noch Einsatzkräfte vor Ort.

Nach Angaben eines Polizeisprechers bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Das Geschehen habe sich räumlich eingrenzen lassen.

Zu den genauen Hintergründen und zum Ablauf des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Für Mittwoch (21. Oktober) kündigte das Polizeipräsidium Schwaben Nord zusätzliche Informationen an.

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