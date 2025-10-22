Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich der Hohenlindener Straße.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Zahlreiche Einsatzkräfte befinden sich vor Ort, unterstützt von einem Polizeihubschrauber. Dies sorgt für eine erhöhte polizeiliche Präsenz in der Region.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Im Umkreis der Einsatzstelle wurden Verkehrssperren eingerichtet, weshalb Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen müssen.

Für die Bevölkerung besteht und bestand keine Gefahr. Weitere Informationen folgen in einer Nachberichterstattung.