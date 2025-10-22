Newsletter
Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich der Hohenlindener Straße.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Zahlreiche Einsatzkräfte befinden sich vor Ort, unterstützt von einem Polizeihubschrauber. Dies sorgt für eine erhöhte polizeiliche Präsenz in der Region.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Im Umkreis der Einsatzstelle wurden Verkehrssperren eingerichtet, weshalb Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen müssen.

Für die Bevölkerung besteht und bestand keine Gefahr. Weitere Informationen folgen in einer Nachberichterstattung.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel