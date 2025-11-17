Newsletter
Montag, November 17, 2025
Großeinsatz in Neuburg: SEK rückt wegen möglichem Raubdelikt aus – Einsatz am Abend verlagert

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In der Neuburger Innenstadt läuft seit dem Nachmittag ein größerer Polizeieinsatz. In der Hardergasse, unweit des Oswaldplatzes, waren zahlreiche Einsatzkräfte – darunter auch Spezialkräfte des SEK – im Einsatz. Hintergrund ist der Verdacht eines Raubdelikts, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bestätigte.

Der Hinweis auf das mutmaßliche Delikt ging gegen 14.20 Uhr ein. Die Polizei prüft einen konkreten Tatverdacht und sucht nach einer verdächtigen Person. Die Hardergasse wurde deshalb längere Zeit gesperrt. Erst kurz nach 18 Uhr wurde der Einsatz an einen anderen Ort verlagert. Details dazu nannte die Polizei bislang nicht.

Wir berichten nach, sobald neue Informationen vorliegen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

