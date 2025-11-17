Großeinsatz in Neuburg: SEK rückt wegen möglichem Raubdelikt aus – Einsatz am Abend verlagert

In der Neuburger Innenstadt läuft seit dem Nachmittag ein größerer Polizeieinsatz. In der Hardergasse, unweit des Oswaldplatzes, waren zahlreiche Einsatzkräfte – darunter auch Spezialkräfte des SEK – im Einsatz. Hintergrund ist der Verdacht eines Raubdelikts, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bestätigte.

Fotos: Sebastian Pfister 1 von 5

Der Hinweis auf das mutmaßliche Delikt ging gegen 14.20 Uhr ein. Die Polizei prüft einen konkreten Tatverdacht und sucht nach einer verdächtigen Person. Die Hardergasse wurde deshalb längere Zeit gesperrt. Erst kurz nach 18 Uhr wurde der Einsatz an einen anderen Ort verlagert. Details dazu nannte die Polizei bislang nicht.

Wir berichten nach, sobald neue Informationen vorliegen.