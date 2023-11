Großeinsatz in Offenburg – Schüler durch Schusswaffe verletzt

An einer Schule im badischen Offenburg ist es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Schüler stehe im dringenden Verdacht, gegen 12 Uhr an der Bildungseinrichtung in der Nordstadt einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt zu haben, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige sei festgenommen werden.

Polizeiwagen (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Man sei „mit starken Kräften vor Ort“. Die anderen Schüler blieben zu ihrer Sicherheit aktuell in den Klassenräumen. Der verletzte Schüler wurde von Rettungskräften erstversorgt.

Zu dem Grad seiner Verletzungen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die genauen Hintergründe der Tat blieben vorerst unklar.