Großer Andrang | Kapazitäten am Impfzentrum Augsburg und an den Impfstationen erschöpft

Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Kapazitäten am Impfzentrum Augsburg für den heutigen Tag komplett ausgelastet und erschöpft. Ebenso die Impfstationen in der Maximilianstraße 59 und an der Hochschule Augsburg.

Die Stadt Augsburg bittet alle Bürgerinnen und Bürger darum, das Impfzentrum und die Impfstationen heute nicht mehr aufzusuchen.

Im Laufe der nächsten Woche werden die Impfkapazitäten, abhängig von der Impfstoffverfügbarkeit, weiter ausgebaut.

Weitere Informationen dazu auf augsburg.de/impfen

Schnelltests (POC) ab heute wieder kostenlos erhältlich

Wie gestern vom geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, sind ab dem heutigen Samstag die Schnelltests (POC) für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos verfügbar. Dies gilt in Augsburg bereits seit heute Morgen an den Schnelltestzentren Maximilianstraße, Haunstetten sowie am Testzentrum an der Messe.