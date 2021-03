Großer Feuerwehreinsatz auf Recyclinghof in Baar

Am Dienstagabend war in einem Recyclinghof in Baar (Aichach-Friedberg) ein Brand ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehren war dort im Einsatz.

Am Dienstagabend wurde gegen 21 Uhr ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Baar und den umliegenden Gemeinden zu einem Betrieb für Kunststoffrecycling gerufen. In einem halboffenen Lager waren aus bisher unbekannten Gründen Kunststoffteile in Brand geraten. Das befürchtete Übergreifen auf angrenzende Flächen konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden. Unter Hinzunahme eines Baggers kamen die Einsatzkräfte auch an tieferliegende Glutnester und konnten diese ablöschen, dies zog sich bis in die Nachtstunden hin.

Der Sachschaden wird im unteren fünfstelligen Bereich vermutet.