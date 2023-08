Großer Kampf wird nicht belohnt – FV Illertissen scheitert im DFB-Pokal knapp an Zweitligist Fortuna Düsseldorf

Der Regionalligist FV Illertissen lieferte Fortuna Düsseldorf in der ersten Runde des DFB-Pokals einen tollen Kampf ab, belohnt wurden die Mittelschwaben dafür nicht. Nach einem 1:3 kann sich der FVI auf die Aufgaben in Liga und Toto-Pokal konzentrieren.

DFB-Pokal-Tage sind Festtage in Illertissen, auch an diesem Sonntag sollte es gegen Düsseldorf wieder einer werden, wenn auch ohne Happy End.

Bereits nach drei Minuten musste die Mannschaft von Trainer Holger Bachtaler einen Nackenschlag einstecken. Kevin Frisorger hatte ins eigene Tor getroffen. Der FVI steckte aber nicht auf. Selbst als nach einer unwetterbedingten Unterbrechung Fortuna Fortuna-Stürmer Vincent Vermeij (27.) für den zwei Klassen höher gelisteten Gast zur Zwei-Tore-Führung traf, steckten die Blau-Weißen nicht auf. Noch vor der Pause konnte Unglücksrabe Frisorger nach einem Eckball den Anschluss herstellen.

Auch wenn Düsseldorf die Partie in Durchgang 2 weitestgehend kontrollieren konnte, hatte der FV Illertissen seine Chancen. Hätte Goekalp Kilic den Ball gut fünf Minuten vor dem Ende nicht an die Latte geknallt, wer weiß wie dieses Pokalduell ausgegangen wäre. Weil Tziolis für Düsseldorf in der Nachspielzeit genauer zielte, heißt es für Illertissen sich nach einem Fußballfest nun auf die Regionalliga Bayern und den bayerischen Toto-Pokal zu konzentrieren.