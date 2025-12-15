Großer Marihuana-Fund auf A3: Italiener bei Passau festgenommen und haftbefehlt

Am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, gelang Schleierfahndern auf der Autobahn A3 bei Passau ein bedeutender Schlag gegen den Drogenhandel. Bei einer Routinekontrolle entdeckten die Beamten eine erhebliche Menge an Betäubungsmitteln. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Kontrolle bringt Drogenschmuggel ans Licht

Gegen 17:30 Uhr hielten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Audi an, der bei der Einreise kontrolliert wurde. Im Inneren des Fahrzeugs fanden die Beamten rund drei Kilogramm Marihuana und Haschisch. Der Fahrer, ein 38-jähriger Italiener, wurde vorläufig festgenommen und die Drogen sichergestellt.

Ermittlungen auf Hochtouren

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Bereits am folgenden Freitag, dem 12. Dezember 2025, wurde der Verdächtige dem zuständigen Amtsgericht Passau vorgeführt.

Haftbefehl erlassen

Das Gericht erließ den von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis. Die Ermittlungen im Fall des umfangreichen Drogenschmuggels dauern an.