Großer Polizeieinsatz in Jettingen-Scheppach – Mann nimmt sich mit Schusswaffe das Leben

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an einem Wohnhaus in Jettingen-Scheppach. Eine männliche Person befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und war im Besitz einer Schusswaffe. Die Person war in Begleitung von Familienmitgliedern.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften wurde an den Ort des Geschehens entsandt. Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob eine Fremdgefährdung vorlag, wurden sofort starke Kräfte vom Polizeipräsidium angefordert. Darunter befanden sich auch Spezialeinsatzkräfte. Die männliche Person drohte seiner Familie gegenüber mit Suizid.

Kurz darauf kam es im Garten des Wohnhauses zu einem Schuss, bei dem sich die Person das Leben nahm. Ob der Verstorbene die Schusswaffe legal besaß, wird noch untersucht.

Normalerweise berichten wir nicht über Selbstmorde. Dies gibt der Pressekodex vor. Ausnahmen sind zu rechtfertigen, wenn es sich um Vorfälle der Zeitgeschichte oder von erhöhtem öffentlichen Interesse handelt. Zudem meiden wir Berichte über Selbsttötungen, da hierdurch die Nachahmerquote steigen könnte.

Sollten Sie von Selbstmordgedanken betroffen sein, so wenden Sie sich bitte an professionelle Helfer. Diese finden Sie jederzeit bei der Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222.