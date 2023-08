Großer Polizeieinsatz in Sonthofen – Frau droht sich aus Verzweiflung selbst zu verletzen

Am Montagvormittag ereignete sich gegen 10:15 Uhr ein größerer Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in Sonthofen.

Eine 27-jährige Bewohnerin der Unterkunft befand sich aufgrund ihrer bevorstehenden Rückführung im Rahmen des Asylverfahrens in einer psychischen Ausnahmesituation und drohte, sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Aus diesem Grund wurden zahlreiche Polizeikräfte an den Ort des Geschehens entsandt. Insgesamt waren etwa 30 Polizisten im Einsatz, darunter auch Mitglieder der Verhandlungsgruppe des Spezialeinsatzkommandos Südbayern. Zusätzlich waren sechs Rettungsdienstmitarbeiter und ein Notarzt vor Ort.

Nachdem die Frau auch nach mehreren Stunden nicht bereit war, das Messer niederzulegen, wurde sie schließlich gegen 15:00 Uhr bei einer günstigen Gelegenheit überwältigt. Weder die 27-Jährige noch die Einsatzkräfte wurden dabei verletzt. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für andere Personen. Im Anschluss wurde die 27-Jährige aufgrund ihres Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht.