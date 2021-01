Großer Polizeieinsatz nach Messerangriff in Augsburg-Oberhausen

Große Aufregung in Augsburg-Oberhausen. Am Freitagnachmittag war es in der Donauwörther Straße zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann war zuvor in einer Wohnung mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Am Freitagnachmittag war es im Augsburger Stadtteil Oberhausen gegen 16 Uhr zu einem großen Polizeieinsatz in einem Mietshaus in der Donauwörther Straße gekommen. Nach Zeugenaussagen war es in einer Wohnung aus noch unbekannten Gründen zu einem Streit gekommen. Eine Frau verletzte dabei einen Mann mit einem Messer.

Die angerückte Polizei hatte die brenzlige Situation schnell im Griff. Der Verletzte konnte mit dem Rettungswagen in die Uniklinik gebracht, die Tatverdächtige noch in der Wohnung festgenommen werden.