Großer Schlag gegen Drogenring: Nürnberger Polizei verhaftet drei Tatverdächtige und beschlagnahmt 3,5 Kilo Kokain

NÜRNBERG. (1195) In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erzielte die Nürnberger Kriminalpolizei einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel. Gegen mehrere Tatverdächtige wurden Haftbefehle erlassen.

Intensive Ermittlungen seit Mai

Seit Mai diesen Jahres führt das für Betäubungsmitteldelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, intensive Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Drogengruppe aus dem Stadtgebiet. Diese steht im Verdacht, in großem Stil mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Festnahmen und Sicherstellungen

Nach monatelanger akribischer Ermittlungsarbeit ist es den Beamten am 12.12.2025 gelungen, drei Tatverdächtige in Nürnberg festzunehmen. Bei der anschließenden Durchführung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse wurden drei Tatverdächtige, darunter zwei Belgierinnen und ein in Nürnberg wohnhafter Albaner, festgenommen. Die Polizei beschuldigt sie des Handels mit erheblichen Mengen an Betäubungsmitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden die Haftbefehle erlassen, woraufhin sich die Tatverdächtigen nun in Untersuchungshaft befinden.

Sicherstellung von Kokain im Wert von 100.000 Euro

Im Zuge der Festnahme- und Durchsuchungsmaßnahmen, die teils mit Spezialkräften durchgeführt wurden, stellten die Beamten 3,5 Kilogramm Kokain sicher. Der Marktwert des beschlagnahmten Kokains beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Zudem wurde das zum Drogenversand benutzte Fahrzeug der Gruppierung beschlagnahmt.

Die Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei gegen die Festgenommenen und ihr kriminelles Netzwerk werden weiterhin intensiv geführt.

Erstellt durch: Kai Schmidt