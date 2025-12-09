Großer Schlag gegen Geldfälscher: Polizei zerschlägt bundesweites Netzwerk in Ingolstadt und Wuppertal

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen und Nordrhein-Westfälischen Landeskriminalamt, den österreichischen und deutschen Bundeskriminalämtern, der Kriminalpolizei Wuppertal sowie einem Experten des nationalen Falschgeldanalysezentrums der Deutschen Bundesbank einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen einen bundesweit operierenden Fälscherring erzielt. In zwei aufeinander aufbauenden Ermittlungsverfahren konnten bislang fünf Personen festgenommen werden. Drei Männer aus der Falschgeldszene Ingolstadts wurden bereits im September 2025 wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldfälschung vom Landgericht Ingolstadt verurteilt.

Erfolgreiche Festnahmen in Nordrhein-Westfalen

Gegen zwei weitere Tatverdächtige aus Nordrhein-Westfalen erließ die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Untersuchungshaftbefehle, die am 20. Oktober 2025 vollzogen wurden. Nach ihrer Vorführung beim Amtsgericht Ingolstadt wurden die Festgenommenen in zwei bayerische Justizvollzugsanstalten überstellt, wo sie sich seitdem in Untersuchungshaft befinden.

Die Ermittlungen: Der Fälscherring wird aufgedeckt

Bereits im Oktober und November 2024 tauchten in der Region Ingolstadt mehrfach gut gefälschte 50-Euro-Scheine auf. Die Kriminalpolizei Ingolstadt begann, weitreichende Ermittlungen aufzunehmen, die schließlich vier junge Männer im Alter von 22 bis 28 Jahren ins Visier nahmen. Diese hatten über den Messenger-Dienst Telegram regelmäßig größere Mengen gefälschter 50-Euro-Noten bestellt und an verschiedenen Orten in Bayern verbreitet. Den Kriminalbeamten gelang es, über 30 dieser Fälschungen nachzuweisen, was zur Verurteilung der bereits erwähnten drei Ingolstädter führte.

Durchsuchungsaktion führt zu entscheidendem Schlag

Die Ermittler ließen nicht locker und analysierten das bisher gesicherte Beweismaterial weiter. Im September 2025 verdichtete sich der Verdacht gegen einen 32-jährigen Wuppertaler, der gemeinsam mit seiner 40-jährigen Lebensgefährtin als Hersteller und Verteiler der Fälschungen agierte. Am 20. Oktober 2025 schlug das Ermittlerteam zu: In einer Großaktion verhafteten sie die Verdächtigen auf dem Weg zu ihren Arbeitsplätzen und stellten 333 falsche 50-Euro-Scheine sicher. Zeitgleich durchsuchten die Beamten die Wohnung des Hauptverdächtigen und entdeckten eine voll ausgestattete Druckerwerkstatt. Neben umfangreichem Beweismaterial, einschließlich 13 Druckern und Falsifikaten im Wert von circa 100.000 Euro, wurden auch zwei Fahrzeuge und weitere Wertgegenstände aufgrund des Vermögensarrests beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.