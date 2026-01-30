Großfund von Betäubungsmitteln in Julbach: Polizei entdeckt Drogen und Waffen bei Hausdurchsuchung

Am Sonntagabend, den 18. Januar 2026, entdeckten Beamte in Julbach, Landkreis Rottal-Inn, eine erhebliche Menge an Betäubungsmitteln. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut.

Einsatz wegen psychischer Ausnahmesituation

Gegen 18:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Haus in Julbach gerufen. Der 29-jährige deutsche Bewohner befand sich laut der Mitteilung in einer psychischen Ausnahmesituation. Bei der Durchsuchung des Gebäudes stießen die Beamten auf eine beträchtliche Menge illegaler Drogen.

Sicherstellung von Drogen und Waffen

Insgesamt stellten die Beamten etwa sieben Kilogramm Marihuana, knapp 350 Gramm Amphetamin sowie diverse Messer und Schreckschusswaffen sicher. Angesichts der Funde wird dem Bewohner illegaler Handel mit Betäubungsmitteln und Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt

Nach der Vorführung beim zuständigen Amtsgericht wurde der Haftbefehl erlassen, jedoch unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.