Großrazzia in Bayreuth: Polizei entdeckt Diebesgut und Waffen bei mutmaßlicher Bande

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat am Mittwochvormittag mehrere Wohnungen in Bayreuth durchsucht. Unterstützt von einem Kommando aus Würzburg und Hundeführern, fanden die Beamten dabei Diebesgut und verbotene Gegenstände.

Großangelegte Durchsuchungsaktion

Um 7:30 Uhr starteten mehrere Polizeibeamte die zeitgleiche Durchsuchung von fünf Wohnungen in Bayreuth. Hintergrund dieser Aktion ist ein mehrmonatiges Strafverfahren gegen sechs Männer, die im Verdacht stehen, schweren Bandendiebstahl begangen zu haben. Die Verdächtigen agierten arbeitsteilig und sollen durch den Diebstahl von hochwertigen E-Bikes, Fahrrädern und anderen elektronischen Geräten große finanzielle Gewinne erzielt haben. Der entstandene Schaden beläuft sich vermutlich auf einen fünfstelligen Betrag.

Sichergestellte Beweismittel

Bei der Durchsuchung konnten mehrere E-Bikes, Fahrradteile, Fahrradmotoren sowie Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Bayreuth arbeitet daran, die Strukturen der Diebesbande zu durchleuchten und die beschlagnahmten Gegenstände den Geschädigten zuzuordnen.

Hintergründe zu den Verdächtigen

Die Beschuldigten sind Männer im Alter von 30 bis 53 Jahren und stammen größtenteils aus Osteuropa. Vier von ihnen besitzen neben der deutschen auch die russische oder kasachische Staatsangehörigkeit.