Dienstag, Januar 13, 2026
Großrazzia in Oberbayern: Drei Festnahmen wegen Drogenhandel und Waffenbesitz in Simbach und Winhöring
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Großrazzia in Oberbayern: Drei Festnahmen wegen Drogenhandel und Waffenbesitz in Simbach und Winhöring

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Abend des 9. Januar 2026 haben Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Mühldorf in Zusammenarbeit mit Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei einen entscheidenden Schlag gegen den Drogenhandel in den Landkreisen Altötting und Rottal-Inn geführt. In einer koordinierten Aktion wurden mehrere Wohnungen in Simbach/Inn und Winhöring durchsucht und drei Tatverdächtige festgenommen.

Polizei stellt Drogen und Waffen sicher

Den festgenommenen Personen, zwei Männern im Alter von 44 und 58 Jahren sowie einer 34-jährigen Frau, wird vorgeworfen, bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Zusätzlich wird ihnen die illegale Einfuhr einer nicht geringen Menge Crystal Meth zur Last gelegt. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten knapp ein Kilogramm Marihuana, mehrere hundert Ecstasy-Pillen, Crystal Meth und psychoaktive Pilze. Zudem wurden Waffen wie Messer, eine Machete, ein Baseballschläger und eine Pistole sichergestellt.

Haftbefehl gegen alle Festgenommenen

Die Ermittlungen, die monatelang andauerten, wurden von intensiven kriminalpolizeilichen Maßnahmen begleitet. Die Einsatzkräfte des SEK Südbayern spielten dabei eine zentrale Rolle bei dem Zugriff. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurden Haftbefehle gegen alle drei Tatverdächtigen erlassen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Ermittlungen dauern an

Die Kriminalpolizei Mühldorf setzt ihre umfangreichen Ermittlungen in diesem Fall fort, um weitere Hintergründe des Drogenhandelsnetzwerks aufzudecken.

