Großrazzia in Oberfranken: Illegale Feuerwerkskäufe aufgedeckt, Verkäufer und Käufer im Visier der Ermittler

Oberfranken. Eine großangelegte Durchsuchungsaktion fand am Mittwoch in Oberfranken statt, nachdem die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungen durchführte.

Ermittlungen nach Entdeckung von illegalem Feuerwerk

Die Ermittlungen nahmen ihren Anfang, als Jugendliche bereits im November 2024 im Raum Bamberg unerlaubten und erlaubnispflichtigen Feuerwerkskörpern gefunden wurden. Daraufhin begannen die Kriminalpolizeien Bamberg und Bayreuth unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ihre Untersuchungen. Im Zentrum ihrer Ermittlungen stand ein 35-jähriger Pyrotechnikverkäufer aus Oberfranken, der im Verdacht steht, erlaubnispflichtige Feuerwerk der Kategorien F3 und F4 ohne erforderliche Genehmigung an Privatpersonen verkauft zu haben.

Durchsuchungen in Oberfranken führen zu Sicherstellungen

Im Verlauf der Ermittlungen konnten mehrere mutmaßliche Abnehmer des illegal vertriebenen Feuerwerks identifiziert werden. Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte der Kriminalpolizeien Bamberg und Bayreuth insgesamt zehn Objekte in Oberfranken. In sieben dieser Objekte wurden Feuerwerkskörper der erlaubnispflichtigen Kategorien sichergestellt. Außerdem entdeckten die Beamten Feuerwerk ohne die erforderliche CE-Kennzeichnung.

Polizei warnt vor Gefahren durch illegale Feuerwerkskörper

Die Polizei warnt eindringlich vor der Nutzung von illegalen oder nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern. Unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Verletzungen führen und in einigen Fällen lebensgefährlich sein. Besonders um Silvester führt dies immer wieder zu schweren Unfällen.

Der mutmaßliche Verkäufer sowie die Käufer des illegalen Feuerwerks müssen sich nun strafrechtlich wegen eines Vergehens gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.