Großrazzia in Peiting und Schongau: Drogen und Waffen bei sieben Tatverdächtigen sichergestellt

Am Dienstag, dem 27. Januar 2026, fanden in Peiting und Schongau umfangreiche Polizeidurchsuchungen statt. Die Kriminalpolizei durchsuchte insgesamt fünf Wohnorte und stellte dabei Betäubungsmittel sowie verbotene Messer sicher. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen.

Polizeiaktion nach umfangreichen Vorermittlungen

Bereits im Vorfeld leitete das Rauschgiftkommissariat 4 der Kriminalpolizei Weilheim umfassende Ermittlungen ein, da der Verdacht des illegalen Drogenhandels bestand. Auf Basis dieser Erkenntnisse erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II mehrere Durchsuchungsbeschlüsse.

Koordinierte Durchsuchungen an fünf Standorten

Am 27. Januar 2026 durchsuchten Polizeieinheiten zeitgleich fünf Objekte im Raum Peiting und Schongau. Unterstützung erhielten sie vom Rauschgifteinsatzkommando des Landeskriminalamts, den Zentralen Einsatzdiensten Murnau mit drei Hundeführern, sowie von Polizisten der Inspektion Schongau und der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen. Auch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II war vertreten.

Sichergestellte Beweismittel und Festnahmen

Ermittelt wird gegen sieben deutsche Tatverdächtige im Alter von 18 bis 40 Jahren. Bei den Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte Haschisch, Marihuana, Kokain sowie Amphetamin in großen Mengen und weitere Rauschgiftutensilien. Außerdem wurden Hasch-Lollies und verbotene Messer entdeckt.

Zwei Männer im Alter von 29 und 34 Jahren wurden aufgrund bestehender Haftbefehle verhaftet. Der 29-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen, während gegen den 34-Jährigen ein bereits vorliegender Vollstreckungshaftbefehl vollzogen wurde. Eine weitere männliche Person wurde kurzzeitig festgenommen, jedoch noch am selben Abend entlassen. Die übrigen vier Tatverdächtigen sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II und der Kriminalpolizei Weilheim sind noch nicht abgeschlossen.