Sonntag, November 2, 2025
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großübung der Polizei in Haag i.OB.: Einsatzkräfte trainieren in Schule während der Herbstferien

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

HAAG I. OB. Am 3. November 2025 findet in Haag i. OB. eine umfangreiche Polizeiübung statt, an der mehrere Spezialeinheiten und das Bayerische Rote Kreuz (BRK) beteiligt sind.

Umfangreiche Einsatzübung in Haag i. OB.

Am Montag, den 3. November 2025, werden rund um die Grund- und Mittelschule in Haag zahlreiche Einsatzkräfte verschiedener Polizeieinheiten im Einsatz sein. Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht beunruhigen lassen, da es sich lediglich um eine Übung handelt.

Teilnehmer: Bereitschaftspolizei und Spezialeinheiten

Einheiten des Unterstützungskommandos (USK) aus Dachau, die Polizeiinspektion Spezialeinheiten Südbayern (SEK) sowie regionale Polizeidienststellen und das BRK nutzen die Schulgebäude und das angrenzende Areal während der Herbstferien für unterschiedliche Trainingsszenarien.

Verkehrsbehinderungen möglich

Im Rahmen der Übung kann es zu temporären Verkehrsbehinderungen im Bereich der Schule kommen. Die Polizei bittet hierfür um Verständnis.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

