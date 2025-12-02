Newsletter
Dienstag, Dezember 2, 2025
8.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Gründung neuer AfD-Jugend: CDU erwartet Parteiverbots-Diskussion

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Sicherheitspolitiker Marc Henrichmann (CDU) erwartet, dass die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation “Generation Deutschland” Bewegung in die Debatte über ein mögliches Verbotsverfahren gegen die Partei bringen könnte.

Gründung Neuer Afd-Jugend: Cdu Erwartet Parteiverbots-Diskussion
AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Schaut man sich die Umstände der Veranstaltung und die extrem auftretende Führung an, gehe ich davon aus, dass diese auf der kommenden Innenministerkonferenz intensiv diskutiert wird”, sagte der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums des Bundestages dem “Handelsblatt” (Mittwochausgabe). “Sollte die Aufnahme eines Verbotsverfahrens gegen die AfD mit ihrer neuen radikalen Jugend nunmehr nach umfassender Prüfung juristischen Erfolg versprechen, kann man die Einleitung nur unterstützen.”

Ab Mittwoch wollen die Ressortchefs zur Innenministerkonferenz in Bremen zusammenkommen. “Der Schuss muss dann aber sitzen”, fügte Henrichmann mit Blick auf ein mögliches Verbotsverfahren hinzu. “Eine Niederlage in einem juristischen Verfahren mit hohen Hürden wäre ein demokratieschädigender Persilschein für eine weitestgehend extremistische Partei.”

Auch Alexander Throm (CDU), innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sieht durch die neue Parteijugend eine weitere Verschärfung der Lage. Die neue AfD-Jugendorganisation zeige “keinerlei Abgrenzung” zu ihrem Vorgänger, der sogenannten “Jungen Alternative”, sagte er dem “Handelsblatt” (Mittwochausgabe). “Statt sich von rechtsextremen Positionen zu distanzieren, setzt sie lediglich auf eine professionellere Rhetorik.” Es sei ein “untauglicher Versuch, extremistisches Gedankengut anschlussfähiger zu machen”.

Wie die AfD selbst gehöre auch die “Generation Deutschland” weiterhin unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, so Throm. “Die Jugendorganisation der AfD bleibt gefährlich und antidemokratisch.”

Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind nach Artikel 21 des Grundgesetzes verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet letztlich das Bundesverfassungsgericht.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.

Neueste Artikel