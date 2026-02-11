type here...
Grüne bemängeln vakanten Botschafterposten in Kiew

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Grünen kritisieren, dass im Zuge einer großen Botschafterrotation der gerade erst ernannte deutsche Botschafter in Kiew abgezogen und noch kein Nachfolger benannt worden ist.

Schild “Stand with Ukraine” liegt auf dem Boden (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es ist ein verheerendes Signal, dass einer der wichtigsten diplomatischen Posten für die Bundesrepublik mit einem so großen Fragezeichen versehen wird”, sagte die für Außenpolitik zuständige stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (Donnerstagausgabe). “Statt jemanden zu präsentieren, der den Posten mit der nötigen Erfahrung, dem Einsatz und der Empathie versieht, wird die Rotation zu einem weiteren Beweis, dass die Ukraine gerade nicht die Priorität in der Bundesregierung einnimmt, die sie verdient.”

Das Kabinett sollte nach Informationen der Zeitung am Mittwochvormittag einen größeren Wechsel bei den B9-Botschafterposten bestätigen, viele finden als Teil der üblichen Rotation statt. Offiziell bestätigt werden Personalien noch nicht. Es entspricht diplomatischen Gepflogenheiten, dass erst das Gastland informiert und der Botschafter dort im Sommer akkreditiert wird.

