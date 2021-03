Grüne drängen auf Ausweitung der Tests an Schulen und Kitas

Die Grünen drängen auf eine Ausweitung der Corona-Tests an Schulen und Kitas. „Wir müssen jetzt auf alle Fälle als erstes dafür sorgen, dass Tests da sind an den Schulen und an den Kitas“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. „Man braucht ungefähr 100 Millionen im Monat.“

Corona-Schnelltest, über dts Nachrichtenagentur

Dafür müsse es eine Abnahmegarantie geben. Zudem müssten es an Arbeitsstellen, wo man nicht ins Homeoffice gehen könne, Tests vorhanden seien. Das müsse verbindlich umgesetzt werden, so die Grünen-Politikerin.

Auch alle Reiserückkehrer aus Mallorca müssten getestet werden.