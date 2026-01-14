Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grüne erhöhen vor Ausschusssitzung Druck auf Reiche

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Grünen erhöhen vor der Sitzung des Bundestags-Wirtschaftsausschusses am heutigen Mittwoch den Druck auf Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Das berichtet die “Rheinische Post” (Donnerstagsausgabe).

Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Ministerin hatte im vergangenen Jahr in Tirol an einer hochkarätigen Konferenz teilgenommen. Ihre Teilnahme an dem Treffen mit internationalen Lobbyvertretern war nur durch eine Medienrecherche bekannt geworden. Reiche hatte die Teilnahme zunächst dementieren lassen, später jedoch bestätigt und als privat eingestuft.

Dazu sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch der Zeitung: “Katherina Reiche will nicht, dass die Bevölkerung erfährt, was sie mit ihrem Partner, Karl-Theodor zu Guttenberg, beim Gipfel in den Tiroler Bergen gemacht hat.” Die Ministerin wolle verbergen, was sie dort etwa mit dem Ex-Kanzler Österreichs, Sebastian Kurz, amerikanischen oder arabischen Investoren besprochen habe.

“Frau Reiche ist den Menschen im Land Antworten schuldig”, so Audretsch. “Darum haben wir sie in den Ausschuss eingeladen und eine öffentliche Sitzung beantragt. Sollten CDU und SPD mit ihrer Mehrheit im Ausschuss die Öffentlichkeit ausschließen, untermauern sie nur, dass Frau Reiche etwas zu verbergen hat.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Nadelöhr B17 – Die wichtigste und befahrenste Straße Augsburgs

0
Die B17 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen bei uns...
Augsburg Stadt

Zoo Augsburg wegen Glatteis geschlossen

0
Augsburg, 13. Januar 2026 – Der Zoo Augsburg bleibt...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberfranken

Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

0
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...

Neueste Artikel