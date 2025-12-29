Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
5.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grüne fordern besseren Service von der Bahn

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Grünen fordern von der Deutschen Bahn, mehr Engagement bei ihren Serviceangeboten zu zeigen. “Das WLAN der Deutschen Bahn ist und bleibt ein Ärgernis”, sagte der Bahnexperte der Bundestagsfraktion, Mathias Gastel, der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe).

Grüne Fordern Besseren Service Von Der Bahn
ICE-4 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Reisenden würden völlig zu Recht erwarten, vor allem in den ICEs lückenlos digital arbeiten und sich über ihre Anschlüsse informieren zu können. “Auch bei der Gastronomie gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf. Wer stundenlang im Zug unterwegs ist, muss sich auf Speisen- und Getränkeangebote verlassen können”, so der Grünen-Politiker.

Wie die “Rheinische Post” berichtet, hat die Bundesregierung Forderungen der Bundesländer eine Absage erteilt, Bahnreisende künftig für ausgefallenes WLAN oder ein geschlossenes Bordrestaurant zu entschädigen. Das Angebot erbringe die Bahn “freiwillig”, heißt es in einer Stellungnahme der Regierung. Gastel sagte, er bezweifle, ob Strafzahlungen weiterhelfen könnten. Hilfreicher sei es, wenn es klare Zielvorgaben seitens des Eigentümers Bund gebe. “Das Management muss sich dann daran messen lassen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

0
Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Hochhaus in Berlin-Spandau brennt

0
In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus....
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...

Neueste Artikel