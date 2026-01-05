Newsletter
Montag, Januar 5, 2026
2.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grüne fordern “knallharte Ansage” der Europäer an Trump zu Grönland

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts der neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump, das zu Dänemark gehörende Grönland zu annektieren, fordern die Grünen eine scharfe Ansage der Europäer an Trump.

Sara Nanni (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Zeit der freundlichen Distanzierung zwischen den Zeilen ist vorbei”, sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sara Nanni, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). “Es braucht knallharte Ansagen hinter den Kulissen, damit Washington rote Linien respektiert.” Dänemark und die Grönländer seien zu Recht besorgt.

Deutschland und der Rest Europas müssten jetzt klarmachen: “Sollte es zu feindseligen Aktionen gegenüber Grönland kommen, läutet Washington damit den Anfang einer Abwärtsspirale in den transatlantischen Beziehungen ein”, sagte Nanni. Zwar sei der Iran die wahrscheinlichere Option für den nächsten Schritt des US-Aktionismus, doch dürfe das nicht heißen, dass Europa abwarten sollte, bis der Scheinwerfer auf Grönland gerichtet sei.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Verkehrsunfall in Augsburg: Streifenwagen kollidiert mit Straßenbahn – Drei Verletzte

0
Am Samstagnachmittag ereignete sich in Augsburg ein spektakulärer Verkehrsunfall...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Vermisstenfall in Zirndorf: 50-jähriger Jascha W. seit 02.01.2026 verschwunden – Polizei bittet um Hinweise

0
Seit Freitagmorgen, dem 02. Januar 2026, wird der 50-jährige...
Politik & Wirtschaft

Röttgen warnt Europäer vor Trump-Aktion in Grönland

0
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat nach der Gefangennahme des...
Polizei & Co

Fahrzeug überschlägt sich | Schwerer Verkehrsunfall auf der AIC 25 bei Friedberg

0
 Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22:05...
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...

Neueste Artikel