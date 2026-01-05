Grüne fordern “knallharte Ansage” der Europäer an Trump zu Grönland

Angesichts der neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump, das zu Dänemark gehörende Grönland zu annektieren, fordern die Grünen eine scharfe Ansage der Europäer an Trump.

“Die Zeit der freundlichen Distanzierung zwischen den Zeilen ist vorbei”, sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sara Nanni, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). “Es braucht knallharte Ansagen hinter den Kulissen, damit Washington rote Linien respektiert.” Dänemark und die Grönländer seien zu Recht besorgt.

Deutschland und der Rest Europas müssten jetzt klarmachen: “Sollte es zu feindseligen Aktionen gegenüber Grönland kommen, läutet Washington damit den Anfang einer Abwärtsspirale in den transatlantischen Beziehungen ein”, sagte Nanni. Zwar sei der Iran die wahrscheinlichere Option für den nächsten Schritt des US-Aktionismus, doch dürfe das nicht heißen, dass Europa abwarten sollte, bis der Scheinwerfer auf Grönland gerichtet sei.