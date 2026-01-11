Newsletter
Grüne fordern kritische Prüfung des Krisenmanagements der Bahn

Die Grünen fordern eine kritische Prüfung des Krisenmanagements der Bahn wegen des Wintereinbruchs in Deutschland.

Zugausfälle bei der Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Der Bund wird die Reaktionen der Deutschen Bahn auf den Wintereinbruch kritisch mit sich und mit dem eigenen Unternehmen besprechen müssen”, sagte Bahnexperte Matthias Gastel der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe). “Dabei sind auch Rahmenbedingungen zu klären, wie die Tatsache, weshalb Weichenheizungen seitens des Bundes nur begrenzt zuschussfähig sind.”

Die Bahn schränke “heute den Bahnverkehr ein, wo dieser früher bei teils schwierigeren Wetterverhältnissen aufrechterhalten wurde”, so Gastel weiter. Dafür gebe es Gründe, die jedoch nicht alle bei der Deutschen Bahn zu finden seien. Etwa, dass moderne Fahrzeuge “weniger winterfest sind, als es die Züge früherer Generationen noch waren”, sagte der Grüne.

