Grüne fordern mehr Mittel für Bahnhofsmodernisierung

Nach der Vorstellung des Sofortprogramms der Deutschen Bahn für mehr Sicherheit und Sauberkeit in Bahnhöfen fordern die Grünen vom Bund mehr Mittel für die Bahnhofssanierung. Bahnpolitiker Matthias Gastel sagte der “Rheinischen Post” (Mittwoch): “Der Bund sollte sein Bahnhofsmodernisierungsprogramm ausweiten.”

Erfurter Hauptbahnhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Notwendig sei mehr als das Doppelte für eine angemessene Finanzierung. “Dann könnten Sanierungsmaßnahmen und Barrierefreiheit schneller vorangebracht werden. Das ist Schnieders Hausaufgabe, die er nicht erledigt”, sagte Gastel.

Zugleich sagte der Grüne: “Reisende müssen sich in Bahnhöfen und in den Zügen sicher fühlen können.” Mehr Sicherheitspersonal und eine zielgerichtete Ausweitung der Videoüberwachung könnten dazu beitragen. “Ich erwarte, dass hier geliefert wird.”

Die im Sofortprogramm angekündigte Ausweitung des “Frühjahrsputzes” von Bahnhöfen nannte Gastel “Aktionismus”, der verpuffen werde. “Damit wäre nicht geliefert, was versprochen wurde. Wir Schwaben wissen, dass die Kehrwoche regelmäßig ansteht”, sagte Gastel.