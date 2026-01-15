Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grüne fordern Stopp von Abschiebungen in den Iran

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, keine iranischen Staatsbürger mehr in ihre Heimat abzuschieben.

Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zwingend notwendig sei “ein sofortiger, bundesweiter Abschiebestopp”, sagte Brantner dem “Spiegel” mit Blick auf mutmaßlich mehrere Tausend Tote nach Protesten gegen die iranische Führung. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) trage die Verantwortung, dass “schutzbedürftige Menschen nicht in die Hände eines Folterregimes zurückgeschickt werden”, so die Grüne.

Die “Brutalität des Regimes verlangt eine umfassende Antwort, der Mut der Menschen unsere volle Solidarität, dazu gehören auch die unverzügliche Wiederaufnahme von Aufnahmeprogrammen für besonders gefährdete Menschen”, forderte Brantner.

In der Regierungsbefragung am Mittwoch im Bundestag hatte Dobrindt einen generellen Abschiebestopp abgelehnt. Die Bundesregierung habe “ein großes Interesse” daran, Straftäter abzuschieben. “Deswegen bin ich nicht bereit, einen Abschiebestopp zu verhängen, wo Straftäter sich dann auch noch davonmachen können”, sagte der Christsoziale.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: Rund 40 Verletzte bei Großeinsatz der Rettungskräfte

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Achtung Pendler! Behinderungen auf A8 Richtung München nach Unfall

0
Rund 45 Kilometer südöstlich von Augsburg kam es am...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel