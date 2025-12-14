Newsletter
Politik & Wirtschaft
Grüne kritisieren AfD-Vernetzung mit MAGA-Bewegung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach den Reisen von mehr als 20 AfD-Abgeordneten aus Bundestag, EU-Parlament und dem Landtag von Sachsen-Anhalt in die USA sehen die Grünen Indizien für eine Fernsteuerung der Rechtspartei aus dem Ausland. “Die AfD erweist sich mehr und mehr als eine von autoritären Kräften des Auslands gesteuerte Partei”, sagte die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Statt sich mit den existierenden Problemen unseres Landes zu befassen, orientiert sich die AfD an Direktiven aus dem Ausland.”

Die AfD hat für die Sitzung des Bundestags-Innenausschusses in dieser Woche einen “Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik im Zuge der Einstufung der Antifa Ost als Terrorgruppe durch die US-Regierung” aufgesetzt. Mehrere Linksextremisten der sogenannten “Antifa Ost”, stehen zurzeit in Dresden wegen Vorwürfen des versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Waffendiebstahls vor Gericht.

“Die Berichtsbitte zeigt, dass die AfD klar den Weg verfolgt, die deutsche Politik mit dem Programm der MAGA-Bewegung zu synchronisieren”, sagte Mihalic dem RND. “Wir müssen davon ausgehen, dass die Reise von Markus Frohnmaier und anderen auch in diesem Kontext steht.”

Der AfD-Außenpolitiker Frohnmaier war am Samstagabend in New York Ehrengast einer Gala eines einflussreichen Clubs junger Republikaner.

