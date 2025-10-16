Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
12.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grüne kritisieren Ausgestaltung des Bundestariftreuegesetzes

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang (Grüne) hat die Ausgestaltung des Bundestariftreuegesetzes kritisiert.

Grüne Kritisieren Ausgestaltung Des Bundestariftreuegesetzes
Ricarda Lang (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die von Schwarz-Rot geplanten Ausnahmen entkernen das Gesetz: Gerade die Komplettausnahmen bei der Bundeswehr und nicht ausreichende Kontrollen machen das Gesetz zahnlos”, sagte Lang der “Rheinischen Post” (Mittwochausgabe) in Bezug auf die Antworten des Bundesarbeitsministeriums auf eine Kleine Anfrage.

“Das Bundestariftreuegesetz haben wir lange gefordert”, erklärte die Grünen-Politikerin. “Im Kern ist es richtig: Wer mit öffentlichem Geld Aufträge bekommt, muss nach Tarif bezahlen und gute Arbeitsbedingungen gewährleisten.” Sie kritisierte aber, dass verteidigungs- und sicherheitspolitische Aufträge nicht unter das Gesetz fallen und dass keine stichprobenartigen Kontrollen erfolgen.

Das Bundeskabinett hatte das Gesetz im August verabschiedet. Es soll sicherstellen, dass nur Unternehmen öffentliche Aufträge erhalten, die Tariflöhne zahlen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Aichach Friedberg

Schutzengel an Bord: Autofahrerin überlebt schweren Unfall auf der B300 bei Schrobenhausen

0
Großes Glück im Unglück hatte am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin...

Neueste Artikel