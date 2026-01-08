Newsletter
Freitag, Januar 9, 2026
Grüne kritisieren CDU-Steuerpläne als unrealistisch

Die Grünen haben die Steuerpläne der Union als völlig unrealistisch kritisiert. “Die Milliarden-Steuer-Versprechen wird Friedrich Merz in Kürze wieder einkassieren”, sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch der “Rheinischen Post” (Freitagausgabe).

Andreas Audretsch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Merz wird noch mehr Frust produzieren. Versprechen zu brechen, wird zum Markenzeichen des Kanzlers”, sagte Audretsch und verwies auf die Löcher im Bundeshaushalt.

Die CDU will die für 2028 geplanten Unternehmenssteuersenkungen vorziehen, die CSU dringt auf den Start zum 1. Januar 2026. Doch auch die SPD möchte trotz der Haushaltslage schnellere Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen.

